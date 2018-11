Vortrag über Heilkraft aus der Natur

Zu der Veranstaltung "Der Herbst deckt uns reich den Tisch mit allerlei Früchten und Gemüse - Heilkraft aus der Natur" lädt das BBV-Bildungswerk Kulmbach am Dienstag, 27. November, um 19.30 Uhr in den Gasthof Grampp in Oberdornlach ein. Referentin ist Landfrauenberaterin Markusine Guthjahr. Sie informiert über Inhaltsstoffe und Heilkraft heimischer Garten- und Feldfrüchte. Darüber hinaus gibt sie Tipps, wie man diese einfach und schmackhaft zubereiten kann.

Eine Anmeldung ist bei der Oberdornlacher Ortsbäuerin Gudrun Passing unter der Telefonnummer 09221/3877 erforderlich . red