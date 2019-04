Vortrag über Grenzen

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt morgen um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in den Karl-Maximilians-Bau des Schlosses ein. Bezirksheimatpfleger Professor Günter Dippold spricht über "Grenzen - Entstehung, Kennzeichnung, Wirkung". Der Referent erörtert, wie sich die Art der Kennzeichnung im Laufe der Jahrhunderte veränderte und behandelt dann die in Franken so wichtige Frage, welche Rechte Herrschaft begründeten und wie die Ausdehnung der einzelnen Rechte markiert wurde. Er zeichnet so ein Bild der fränkischen Lebenswelten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei. Alle Interessenten sind willkommen. red