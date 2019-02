Vortrag über Glaubenserfahrungen

Christen im Beruf, das Chapter Rhön-Kreuzberg in Oberbach, bietet am Samstag, 16. Februar, einen Vortrag von Pastor Armin Trauernicht aus Heubach/Kalbach zum Thema "Nikodemus und ich" an. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach. sek