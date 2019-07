Am Donnerstag, 25. Juli, lädt die Pfarrei Banz nach dem Gottesdienst (19 Uhr) zu einem Vortrag ins Banzer Pfarrzentrum ein. Aus München kommt Referent Dipl.-Ing. Alexander Wiesneth, Oberkonservator an der Bayerische Schlösserverwaltung. Er hat vor einigen Jahren sehr intensiv die Gewölbe Johann Dienzenhofers und Balthasar Neumanns erforscht und dabei Beachtliches gefunden. In Banz hat er wochenlang die Gewölbe inspiziert, untersucht, vermessen und dokumentiert. red