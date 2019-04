Am morgigen Mittwoch findet um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Stadtschloss ein Vortrag über "Gendermainstream und Frühsexualisierung". Mit welchen Thesen, Texten und Bildern werden unsere Kleinsten schon im Kindergarten und in der Schule konfrontiert? Der Vortrag richtet sich an Eltern, die sich "alternativ " über dieses Thema informieren möchten. Die Bezirksrätin Heike Kunzelmann (AfD) lädt zu dem Vortrag ein. Der Eintritt ist frei. red