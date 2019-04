Vortrag über Fußgesundheit

Am Montag, 8. April, trifft sich um 19 Uhr die Selbsthilfegruppe "Balance" für an Krebs erkrankte Frauen im evangelischen Gemeindehaus. An diesem Abend ist Conny Murrmann aus Küps zum Thema "Fußgesundheit und Wohlbefinden" zu Gast. Sie ist "Fußtherapeutin", bietet Entspannungsmassagen am Fuß an und hat in diesem Bereich über 30 Jahre Erfahrung in eigener Praxis. Außerdem ist sie selbst Krebsbetroffene und weiß von daher, was den Frauen hilfreich sein kann. Alle Frauen können eine Fußwanne und ein Handtuch mitbringen, um ein wohltuendes Fußbad zu genießen; Kontakt: Elisabeth Espach (Telefon 09573/7911) und Angelika Brückner (Telefon 09571/4316). red