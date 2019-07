Vortrag über fränkische Lebensbilder

Am Mittwoch, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Gasthof "Hirschen" halten auf Einladung des Heimatvereins Lara Zippel, Theresa Winkovich und Tim Heilgers Vorträge über "Fränkische Lebensbilder", mit denen sie sich in ihren Seminararbeiten beschäftigt haben. Dabei beleuchten sie die Spuren der Gebrüder Dassler, den Bonbonhersteller Dr. C. Soldan und die Geschichte der Hugenotten in Erlangen. Es sind alle eingeladen, bei erfrischenden Getränken und gegen eine kleine Spende die Spuren fränkischen Lebens zu verfolgen. red