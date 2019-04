Vortrag über Fossilien aus dem Steigerwald

Seltene Fossilien aus dem Steigerwald (aus Steinbrüchen bei Abtswind, Zeil am Main, Koppenwind, Eltmann und Ebrach) haben dazu beigetragen, die Tier- und Pflanzenwelt aus der Zeit der oberen Trias vor rund 220 Millionen Jahren zu enträtseln. Durch welche Vorgänge sind die Überreste dieser Organismen fossil erhalten geblieben? In welchem Bezug standen die Lebewesen untereinander und wie kamen sie mit ihrer Umwelt zurecht? Antworten liefert Klaus-Peter Kelber, der sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit fossilen Tieren und Pflanzen aus dem Keuper beschäftigt. Sein Vortrag "Fossilien aus dem Steigerwald: neue Funde und Einblicke in die Lebenswelt der Keuperzeit" findet am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im Nebenraum der Gaststätte "Tambosi", Promenade 11, statt. Der Eintritt frei. red