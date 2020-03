Vortrag über Ernährung und Verdauung

Die Volkshochschule Kronach bietet mit Ralf Hafemeister den Vortrag "Ernährung und Verdauung - Gesund leben" an. Die Inhalte des Vortrages aus dem vorausgehenden Semester werden fortgeführt, sind jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme. "Darm mit Charme" - mit diesem Buch gab es einen Bewusstseinsschub bei vielen Menschen, in den Medien und in der Medizin. Doch wie wichtig ist das so hoch gepriesene Organ, der Darm, denn nun wirklich? In diesem Vortrag erfahren die Teilnehmer Wissenswertes darüber, was wirklich wichtig ist, was man beachten muss und wie man den Darm richtig pflegt. Denn 90 Prozent der Gesundheit steht und fällt mit der Gesundheit dieses großen Organs. Praktische Beispiele bereichern den Vortrag. Es kann auch der ein oder andere gesunde Happen probiert werden. Bitte Getränk mitbringen. Der Vortrag findet am Samstag, 21. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kleintettau, Christian-Hammerschmidt-Straße 5 statt. Anmeldung über die VHS Kronach, Tel. 09261/6060-0 oder www.vhs-kronach.de. red