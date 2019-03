Vortrag über Elternunterhalt

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Vortrag "Kinder haften für ihre Eltern: Grundlagen und Strategien beim Elternunterhalt" in der Mehrzweckhalle in Wilhelmsthal an. Der Vortrag findet am Dienstag, 2. April, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule in Kronach (per Telefon 09261/60600 oder per Internet unter www.vhs-kronach.de). red