Vortrag über einen fränkischen Dichter

Diplom-Bibliothekar i.R. Herbert Schwarz wird am kommenden Sonntag, 3. Februar, einen Einblick in Leben und Werk des fränkischen Dichters Ludwig Derleth (1870-1948) aus Gerolzhofen und dessen Hauptwerk "Der fränkische Koran" geben. Hierzu lädt die Goethe-Gesellschaft Kronach ein. Der Vortrag beginnt um 15.30 Uhr in der Kreisbibliothek Kronach, Am Schulzentrum 1. Der Eintritt zu der Vortragsveranstaltung ist frei. red