Die VHS Hollfeld lädt heute um 19.30 Uhr zu dem Vortrag "Das Diedenhofer Capitular von 805 und die Ostgrenze des Frankenreiches" ein. Referent ist Ruprecht Konrad. Die Veranstaltung findet in der Probstei am Alten Rathaus, Marienplatz 11, in Zusammenarbeit mit der CHW-Bezirksgruppe Hollfeld statt. red