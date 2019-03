Vortrag über die "Semana Santa"

Wer die "Semana Santa", die Feier der Karwoche in Sevilla, noch nicht miterlebt hat, kann sich kaum vorstellen, wie der Lebensrhythmus einer Großstadt während der Karwoche von den vielen Prozessionen bestimmt wird. Jeden Tag ziehen zwölf bis 15 Prozessionen nach einem genau festgelegten Plan aus den verschiedenen Stadtteilen mit ihren Pasos, den monumentalen Darstellungen der Leidensgeschichte Christi, zur Kathedrale. Immer begleitet von Bandas, den Musikkapellen. Was nach einer Schau aussieht, ist von einer tiefen Religiosität geprägt, die der Besucher immer wieder erleben kann. Präsentiert wird die "Semana Santa" bei einem Vortrag am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr im Kunigundensaal (St. Kunigund) in Bamberg. Referent Dietger Habermann zeigt eine PowerPoint-Präsentation "Die Semana Santa (Karwoche) in Sevilla". Zu diesem Vortrag sind Gäste willkommen. Der Eintritt ist frei. red