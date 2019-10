Vortrag über die Schönheiten Norwegens

Der Gartenbauverein bietet am Freitag, 8. November, um 19 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrhauses einen Bildervortrag an. Dabei werden die landschaftlichen Schönheiten Norwegens gezeigt. Johannes Liebermann hat die Insel Senja und die Inselkette der Lofoten per Auto und zu Fuß besucht. Die außergewöhnliche Stimmung der Mitternachtssonne liefert eindrucksvolle Erlebnisse und Motive. Abschließend zeigt er Bilder von einer Skitour in der Winterlandschaft der Schweiz. Der Eintritt ist frei. red