Vortrag über die Madonnenräuberbande

In den 1960er Jahren gab es eine Gruppe von Bambergern, die vor allem durch Kircheneinbrüche von sich reden machte. Der Volksmund gab den zunächst unbekannten Tätern den Namen "Madonnenräuberbande". Henri Nannen, der Chefredakteur des Magazins Stern, kaufte das Kunstwerk in einer spektakulären Aktion für 100 000 DM von den Dieben zurück. Über diesen aufsehenerregenden Kriminalfall berichtet Rainer Zeh aus Hirschaid am morgigen Freitag um 19 Uhr in der Bücherei im Weismainer Kastenhof. Die Veranstaltung der CHW-Bezirksgruppe Weismain ist kostenfrei. Alle Geschichtsinteressierten sind eingeladen. Informationen auch unter www.chw-franken.de oder beim Bezirksgruppenleiter Christian Klose, Telefonnummer 09575/981645. red