Vortrag über die Lotusseide

Im Vormittagskreis der Volkshochschule Kronach am morgigen Donnerstag, 14. März, um 9.30 Uhr in der Kreisbibliothek wird Waltraud Rusch über Lotusseide berichten. In Myanmar lernte die Referentin eine außergewöhnliche Textilfaser kennen, die in Europa kaum bekannt ist - die aus den Stängeln der Lotusblume gewonnene Seide. In der Gewinnung und Verwendung dieser wertvollen Textilien spiegelt sich die Geschichte der burmesischen Alltagskultur wider. red