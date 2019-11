Vortrag über die letzten Kriegsjahre

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft von Burgkunstadt und Umgebung lädt am morgigen Mittwoch um 15 Uhr zu ihrer Monatsversammlung in das Hotel "Drei Kronen" ein. Willibert Lankes wird in seinem Vortrag über das Thema "Die letzten Kriegstage am Obermain 1945 und die Rettung von Vierzehnheiligen" referieren. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. dr