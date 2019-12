Vortrag über die Kraft der Wurzeln

Der Herbst ist die Zeit der Wurzeln. Die Kraft des ganzen Jahres hat sich unter die Erde zurückgezogen. Jetzt können die Wurzeln ausgegraben und kulinarisch sowie zu Heilzwecken genutzt werden. Der Vortrag am Samstag, 7. Dezember, bietet einen Einblick in die Vielfältigkeit der Wurzeln und deren Verwendung. Beginn ist um 14 Uhr in der Arnika-Akademie. red