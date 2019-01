Vortrag über die Himmelsvermessung

Wir wissen heute immer, wie spät es ist und was für ein Tag im Jahr - ein Blick auf die Armbanduhr oder das Smartphone genügt. Aber wie fanden sich die Menschen zurecht, als es weder Uhren noch Kalender gab? Sie schauten in den Himmel und beobachteten Sonne, Mond und Sterne. Daraus entwickelten sich die Wissenschaften der Mathematik, Geometrie und Astronomie. Die Thuisbrunner Mathematik-Professorin Christina Birkenhake gibt mit ihrem Vortrag einen kleinen Einblick in frühere Weltsichten und die Anfänge der Himmelsvermessung. Hierzu lädt der Kulturverein Wirnt von Gräfenberg alle Interessierten für Freitag, 1. Februar, 19 Uhr, in das Bürgerhaus Gräfenberg, Am Gesteiger 8, ein. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei. Spenden sind willkommen. red