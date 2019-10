Vortrag über die Halswirbelsäule

Im Rahmen der medizinischen Vorträge spricht Peter Hasak, Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie, heute um 18 Uhr im Foyer des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101, über degenerative Erkrankungen und traumatische Verletzungen der Halswirbelsäule. Nackenschmerzen, Verspannungen, Schulterschmerzen - vor allem, wer häufig am Computer arbeitet und viel sitzt, kennt die Probleme. Aber was, wenn es sich dabei nicht nur um eine Verspannung handelt? Was, wenn beispielsweise die Bandscheiben im Bereich der Halswirbelsäule gelitten haben? Hasak spricht über Ursachen, Diagnosen und Therapiealternativen. Alle Interessierten sind eingeladen, der Eintritt ist frei. red