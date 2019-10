Vortrag über die Grenzen des Lebens

Zu einem Vortrag mit Fotografien unter dem Titel "Lebensgrenzen. Eine Reise entlang des Eisernen Vorhangs" laden das Evangelische Bildungswerk und der Literaturkreis für Montag, 4. November, um 19.30 Uhr in das "Haus Contakt " ein. Vortragende ist die aus Russland stammende, seit 1992 in Deutschland lebende Lena Gorelik. Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann oder an der Abendkasse. Für Schüler und Studenten sowie Bedürftige ist der Eintritt frei. red