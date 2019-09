Wie man Diabetes durch eine richtige Ernährung vorbeugen kann, ist Thema eines Vortrags von Helene von Bibra bei der VHS. Dabei geht es um eine abwechslungsreiche und sättigende Kost, die auch beim Abnehmen hilft. Darum dreht es sich im Vortrag des VHS am Dienstag, 24. September. Beginn ist um 19 Uhr im Schloss, Saal 1. Anmeldungen sind per E-Mail an vhs@adelsdorf.de möglich. red