Vortrag über Depression

Zu Gast im Café Clatsch ist am kommenden Mittwoch Nataša Luz, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie wird über "Depressionen - die Krankheit mit vielen Gesichtern" sprechen. Die Referentin nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise, die in der Antike beginnt, den eigenen Körper unter die Lupe nimmt, dabei einen Zwischenstopp bei der Hirnfunktion macht und schließlich in der Realität - im Hier und Jetzt - endet. Nachfragen sind ausdrücklich erwünscht. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind willkommen. red