Vortrag über den Star

Wie im vergangenen Jahr veranstaltet der Landesbund für Vogelschutz (LBV, Kreisgruppe Bad Kissingen) auch dieses Jahr einen Vortragsabend zum Vogel des Jahres, in diesem Jahr ist es der Star. Dieser quirlige Vogel, der viele Sprachen sprechen kann und manchmal in imposanten Schwarmformationen zu beobachten ist, wird vorgestellt von Dipl.-Biologe Joachim Jenrich aus Gersfeld. Der Referent arbeitet für das Biosphärenreservat Rhön unter anderem im Bereich der Umweltbildung und versteht es, mit seinen anschaulichen Ausführungen und Bildern einen spannenden Vortrag zu präsentieren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr im kleinen Kursaal Bad Bocklet statt. Der Einritt ist frei. red