Vortrag über den Sinn des Nichtstuns

Am Montag, 15. Juli, findet in den Räumen des Klostervereins St. Anton, Klosterstraße 12, in der Reihe "Gott und die Welt" der Vortrag "Aufatmen - Vom Sinn des Nichtstuns" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Interessierte sind an diesem Abend eingeladen, in Gemeinschaft über den Sinn des Nichtstuns nachzudenken, miteinander zu sprechen, meditative Elemente zu erleben und einen Bezug zur Bibel herzustellen. Der Zugang erfolgt von der Dreikirchenstraße aus über den Innenhof (ehemals Klostergarten). red