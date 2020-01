Die Volkshochschule (VHS) Ebern veranstaltet einen Vortrag über den Schlaf. Er findet am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr im Gebäude der VHS statt. Thomas Polak von der Universität Würzburg spricht über das Thema Schlaf. Er betont: "Schlaf ist ein aktiver, hoch regulierter Prozess, in dem nicht nur wichtige Kontrollfunktionen aufrechterhalten werden, sondern auch aktive Prozesse ablaufen, die für Gehirnstoffwechsel und Lernen wichtig sind. Hierbei gibt es zahlreiche mögliche Störungen. Bei anhaltenden Schlafproblemen einfach nur Tabletten zu nehmen, kann gefährlich sein." Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit dem Unibund Würzburg statt. ft