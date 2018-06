Vortrag über den Sabbat

red



Auf Einladung des katholischen Kulturkreises Kulmbach spricht am Dienstag, 3. Juli, die Bamberger Rabbinerin A. Yael Deusel zum Thema "Der Sabbat - seine Riten und Bräuche". Bis zur Einführung des Sabbat war es nicht üblich, den jüdischen Menschen einen Ruhetag zu gönnen. Durch viele Riten und Bräuche wird am Sabbat ein Abstand zum Alltag erreicht. Diese Vortragsveranstaltung beginnt um 19.45 Uhr im Kulmbacher Pfarrzentrum St. Hedwig, Am Galgenberg. Interessierte sind hierzu herzlich eingeladen.