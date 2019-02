Vortrag über den "Fairplay"-Ehevertrag

Ein Ehevertrag ist ein Fall von Für- und Vorsorge und ein Beweis dafür, dass man fair miteinander umgeht. Idealerweise wird er vor der Ehe geschlossen. Im Fall der Trennung gibt es die Möglichkeit einer fairen Regelung, dann als Scheidungsfolgenvereinbarung. "Fairplay" statt "Rosenkrieg" spart Nerven, Zeit und Kosten. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 26. Februar, 19 Uhr, in der Galerie im Kreiskulturraum. Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red