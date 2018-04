Vortrag über Demenz beim Seniorentreff

Der Seniorentreff der evangelischen Kirchengemeinde Höchstadt begrüßt am Montag, 9. April, um 14 Uhr Rosi Schmitt von der Fachstelle des Landkreises für pflegende Angehörige. Sie wird einen Vortrag über Demenz und den Umgang mit der Erkrankung halten. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. Jeanette Exner und ihr Team laden alle Senioren in den Gemeindesaal der Christuskirche, Martinetstraße 15 in Höchstadt, ein. red