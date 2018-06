Vortrag über Datenschutz

sek



Die Jahreshauptversammlung beim Haus- und Grundbesitzerverein Bad Brückenau und Umgebung findet am Donnerstag, 28. Juni, im Gasthaus Breitenbach in Römershag statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.Im Anschluss an die Sitzung, um 19 Uhr, folgt im öffentlichen Teil ein Fachvortrag von Ulrike Kirchhoff zum Thema " Datenschutz im Mietrecht und andere Neuigkeiten aus der Gesetzgebung für Haus- und Wohnungseigentümer".Im Anschluss daran wird schließlich Erich Sedlmeyr über "Eigentümerwechsel - Was geschieht mit den Versicherungsverträgen?" sprechen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass zu den Vorträgen auch Nicht-Mitglieder willkommen sind.