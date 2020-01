Vortrag über "Das Kreuz mit dem Kreuz"

Am Donnerstag, 30. Januar, lädt das Regiomed- Klinikum Lichtenfels um 17 Uhr unter dem Titel "Das Kreuz mit dem Kreuz" zu einem Patienteninformations-abend ein. Chefarzt Heinz-Georg Bloss informiert über die Möglichkeiten der modernen Wirbelsäulentherapie in der Neurochirurgie. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen. Veranstaltungsort ist der Besprechungsraum des Klinikums. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. red