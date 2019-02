Vortrag über das Image der Landwirtschaft

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes im Bezirk Oberfranken lädt am heutigen Dienstag zum Vortrag "Wie steht es um das Image der Landwirtschaft?" ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der TSV-Turnhalle am Schießgraben. Referent ist Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. red