Vortrag über das Erbrecht

Enno Piening, Fachanwalt für Erbrecht, informiert am Montag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr, im Gemeindezentrum der Pfarrgemeinde Herz Jesu in Bad Kissingen zum Thema "Sinnvoll erben und vererben: Familien, Zweitfamilien, Patchworkfamilien, nichteheliche Partnerschaften, Trennung, Scheidung, Schenkung". Der Referent beantwortet Fragen zur gesetzlichen Erbfolge, zu Pflichtteilsanspruch, Enterbung und gibt wertvolle Tipps, was alle, besonders aber getrennt Lebende beachten müssen, damit sie sinnvoll vererben. Veranstalter ist der gemeinnützige Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV). Der Eintritt ist frei. red