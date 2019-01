Vortrag über das Ende des Mittelalters

Das CHW (Geschichtsfreunde in Franken) lädt ein zum Vortrag: "Anno 1523: Das Ende des Mittelalters in Oberfranken". Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. Februar, um 15 Uhr in der Kreisbibliothek Kronach statt. Referent ist Adrian Roßner. Als im Jahre 1523 ein 12 000 Mann starkes Heer des Schwäbischen Bundes durch Franken zog, wurden nicht nur 22 kleinadlige Burgen zerstört, sondern auch die bis dahin vorherrschende mittelalterliche Struktur tiefgreifend verändert. Dieser "Fränkische Krieg" wurde in Holzschnitten dargestellt, die noch heute Einblicke in die Kriegsführung dieser Zeit geben. Der Eintritt ist frei. red