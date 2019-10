Auf vier Reisen umrundeten Frank Zagel und seine Weltenbummlerfamilie Australien - von den Pinguinen des Südens zu den Krokodilen des Nordens, von den Millionenstädten der Ostküste bis in die menschenleeren Winkel dieses riesigen Kontinents. Einen Film und Bilder wird Frank Zagel am morgigen Donnerstag um 20 Uhr im Kintopp in Hollfeld zeigen. Der Referent verspricht: "Die Besucher werden sich in die Weite der Landschaft, in die Tierwelt und in die Aussies verlieben." red