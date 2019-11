Vortrag über auffällige Jugendliche

Thomas Müller von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg referiert am Dienstag, 12. November, an der Haßfurter Heinrich-Thein-Berufsschule über den Umgang mit verhaltensauffälligen Jugendlichen. Der Beginn ist um 19 Uhr im Schulgebäude in der Zeppelinstraße 5. Der Vortrag ist kostenfrei, wie der Freundeskreis der Heinrich-Thein-Schule als Veranstalter mitteilt.

Lehrer aller Schularten sowie Ausbilder im Rahmen der betrieblichen Ausbildung werden immer öfter mit Situationen konfrontiert, in denen Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen eine enorme Herausforderung darstellen. Gerade im Zuge der Inklusion treten immer häufiger Fragen auf wie: "Was mache ich, wenn Schüler sich selbst oder anderen schaden? Wie reagiere ich, wenn Schüler Arbeitsaufträge verweigern, völlig blockieren oder notorisch stören? Wie soll ich damit umgehen, wenn Schüler sich immer wieder in Szene setzen, zu viel Nähe suchen oder gar anderen Mitschülern negativ zusetzen?

Erziehung ist ohne Zweifel eine Herausforderung. Es gilt, die Erziehungsprozesse unter besonderen Bedingungen zum Wohle von Kindern und Jugendlichen zu gestalten und dabei die Frage zu verfolgen, was Erziehung bei Verhaltensstörungen ausmacht.

Thomas Müller, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sonderpädagogik/Pädagogik bei Verhaltensstörungen an der Universität Würzburg will diese Fragestellungen beleuchten, praktische Hilfestellungen geben sowie Gefahren und vermeidbare Fehler aufzeigen. Alle Interessierten sind zum Vortrag "Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen" eingeladen. red