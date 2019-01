Vortrag über Apollonia

Die Wintervortragsreihe 2018/19 des Universitätsbundes Würzburg geht am Montag, 4. Februar, weiter. Das Thema ist diesmal: Apollonia (Albanien). Über die Denkmälerlandschaft an einer Schnittstelle der antiken Mittelmeerwelt spricht Prof. Dr. Jochen Griesbach (Martin von Wagner Museum/Antikenabteilung). Beginn ist um 19.30 Uhr im Littmann Atelier in Bad Kissingen. Der Eintritt ist frei.

Das von Korinth ausgehend über Bewohner der nur wenig entfernten Insel Korfu gegründete Apollonia bildet einen der nördlichsten Außenposten der griechischen Welt auf dem Balkan. Der Vortrag widmet sich der wechselvollen Geschichte der heute in Albanien gelegenen Stadt, die seit ca. 100 Jahren Gegenstand internationaler Ausgrabungen ist. Ausgangspunkt ist ein am Lehrstuhl für Klassische Archäologie der Universität Würzburg angesiedeltes Forschungsprojekt, das sich der fotografischen Erschließung und wissenschaftlichen Aufarbeitung der etwa tausend steinernen Skulpturen aus Apollonia widmet.

Ein von hier aus koordiniertes deutschlandweites Forschernetzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die wechselvolle Stadtgeschichte Apollonias im Spiegel ihrer Steindenkmäler nachzuvollziehen und dabei die verschiedenen kulturellen Einflüsse zu bestimmen, die in der Formenvielfalt der Skulpturen ihren Niederschlag gefunden haben. red