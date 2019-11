Vortrag über Altersvorsorge

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) veranstaltet am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr im Gasthof "Frankenstuben" in Ebern einen Vortrag. Der Fachberater des Bayerischen Bauernverbandes, Klaus Pieroth, referiert zu dem Thema "Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung - was Sie tun können, um richtig vorzusorgen". Alle Interessierten sind willkommen, teilte der BBV-Kreisverband mit. Eine Anmeldung und eine Mitgliedschaft sind nicht notwendig. red