Vortrag über Alpengärten

Der Ortsverschönerungs- und Gartenbauverein Neuenmarkt lädt zu einem Vortrag mit Friedhelm Haun zum Thema ,,Alpengärten in Thüringen und Oberhof" ein. Der vorweihnachtlicher Abend mit Glühwein und Plätzchen findet am Donnerstag um 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Neuenmarkt statt. red