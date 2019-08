Vortrag über Alberts Zeitgenossen Fröbel

Der nächste Kurzvortrag der Reihe "Wissen um 12" findet am Donnerstag, 8. August, um 12 Uhr im Coburger Puppenmuseum statt. Dieses Mal geht es um einen ebenfalls berühmten Zeitgenossen von Queen Victoria und Prinz Albert: Friedrich Fröbel. Er gründete 1840 in Bad Blankenburg die Institution des Kindergartens. Sein wegweisendes pädagogisches Konzept wirkt bis heute fort. Bereits 1842 stiftete Herzogin Marie die Marienschule in Coburg und 1851 eröffnete der erste Kindergarten in London. Der Vortrag beschäftigt sich aus historischer Perspektive mit dem Leben und Wirken des Pädagogen und der Verbreitung des Kindergartens in England und Deutschland. Er dauert 30 bis 45 Minuten. red