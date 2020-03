Vortrag soll Klischees über den Iran entkräften

Unter dem Titel "Iran - Einblicke in ein ,anderes‘ Land" findet am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr in der Kulturtankstelle Burghaslach am Kirchplatz 12 eine Multimediashow statt. Referent ist Helmut Hof aus Forchheim. Kaum ein anderes Land polarisiert heute so wie der Iran - wobei eher Klischees als wirkliche Kenntnis das Bild bestimmen, heißt es in der Einladung.

Der Vortrag berichtet von einer Reise, die zu alten Kulturschätzen, zu verschiedenen Religionen (Islam, Zoroastrismus, Judentum, Christentum) und zur Begegnung mit dem heutigen Iran, seiner Kultur und den Menschen im Iran führt. Stationen der Reise waren unter anderem Teheran, Isfahan, Shiraz und Yazd.

Veranstalter sind die katholische Erwachsenenbildung Ansbach-Neustadt, die Pfarrei Breitenlohe sowie der Kulturarbeitskreis Burghaslach. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der katholischen Erwachsenenbildung wird gebeten. red