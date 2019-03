Vortrag rund um das Thema Elterngeld

Zu den Themen Elterngeld, Elternzeit und Familiengeld veranstaltet die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Gesundheitsamt (Landratsamt Bad Kissingen) einen Vortrag. Dieser findet in diesem Jahr zweimal statt, und zwar am Mittwoch, 27. März, sowie am Mittwoch, 6. November. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes. Die Referentinnen erläutern Anspruchsvoraussetzungen, Höhe der Leistungen, Bezugsdauer, Berechnungsgrundlagen, mögliche Teilzeitarbeit bzw. Ausbildung oder Studium, Geschwisterbonus und Förderung von Geringverdienern. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu besprechen. Die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen steht ebenfalls für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek