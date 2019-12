Vortrag: Richtig erben und vererben

Die Themen des Erbens und Vererbens mit allen dazugehörigen Maßnahmen werden gerne aufgeschoben. Wie wichtig es jedoch ist, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wird Rechtsanwalt Matthias Peetz bei seinem Vortrag am Mittwoch, 11. Dezember, um 19 Uhr im Seniorenzentrum Schloss Baunach, Überkumstraße 32, erläutern (Eintritt frei). Er informiert, auf was es bei einem wirksamen Testament ankommt und welche Möglichkeiten es bei der Testamentsgestaltung gibt. Der Referent geht zudem praxisnah auf weitere erbrechtliche Fragen ein, die zum Beispiel im Rahmen des Pflichtteilsanspruchs, der Erbschaftsteuer und der Erbengemeinschaft aufkommen können. Im Anschluss an seinen Vortrag wird er noch offene Fragen beantworten. Es lädt ein die gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises. red