Vortrag Postgeschichte kommt erst im im Mai

Der angekündigte Vortrag über die Postgeschichte in Forchheim findet erst am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr statt. Der Arbeitskreis der Altstadtfreunde Forchheim lädt dazu im Rahmen der 33. Forchheimer Hausgeschichten ein, einer Vortragsreihe über Baudenkmäler und Lokalgeschichte in und um Forchheim, diesmal mit dem Thema "Von der Postkutsche ins modere Postzeitalter". Referent ist Hermann Meißner, technischer Fernmeldebetriebsinspektor a.D. Der Vortrag findet im Kellergewölbe der Kaiserpfalz statt, Einlass ab 18.30 Uhr. red