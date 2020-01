Vortrag muss verschoben werden

Der von den SPD Ortsvereinen Weißenbrunn, Thonberg und Hummendorf anberaumte Termin am morgigen Donnerstag, 16. Januar, um 18.30 Uhr im Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf muss verschoben werden. Der neue Termin für den Vortrag von Professor Manfred Miosga ist am Montag, 10. Februar, um 18.30 Uhr. Miosga wird dann in Hummendorf die Möglichkeiten und Probleme bezüglich der kommunalen Wasserversorgung bei zunehmender Klimaerwärmung erläutern. red