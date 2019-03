Vortrag "Müde und erschöpft?"

Hinter vielen körperlichen und auch psychischen Beschwerden kann eine chronische Infektion stecken. Der Katholische Frauenbund Ebermannstadt lädt zu einem Vortrag am Mittwoch, 27. März, um 18.30 Uhr in das Pfarrzentrum ein, wo die Heilpraktikerin Verena Müller zum Thema "Grundlos müde? Grundlos erschöpft?" referiert. Müller informiert darüber, was eine Infektion im Körper auslösen kann, welche Systeme davon betroffen sein können und erläutert die Gegenmaßnahmen, die zur Anwendung kommen. Auch Nichtmitglieder können an diesem Vortrag teilnehmen. red