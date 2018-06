Vortrag mit Markus Ipta

Im Begleitprogramm zur aktuellen Ausstellung "Was bleibt" in der Petrikirche in Kulmbach wird der Kasendorfer Arzt Markus Ipta am Dienstag, 3. Juli, um 18 Uhr die Patientenverfügung vorstellen. Dahinter verbirgt sich eine Willenserklärung einer Person für den Fall, dass sie ihren Willen nicht mehr erklären kann. Der Referent wird in das spannende Thema einführen und auch die Fragen der Besucher beantworten. Vor und nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, die Ausstellung "Was bleibt" im Chorraum der Petrikirche anzuschauen. red