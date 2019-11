Tüchersfeld vor 16 Stunden

Fränkische-Schweiz-Museum

Vortrag: "Land unter!" vor 60 Millionen Jahren

Der Vortrag von Andreas Peterek (Geopark Bayern-Böhmen) mit dem Titel "Jurassic (Geo)Park - Die Erde in der Jurazeit" in Tüchersfeld findet am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr statt. Es ist der l...