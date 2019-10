Vortrag: Kirche - ein Auslaufmodell?

Die Pfarrei Hochstadt lädt alle Interessierten am Sonntag, 20. Oktober, zum Männertag ein. Beginn ist um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer i. R. Scherbel mit Predigt von Diakon Michael Schofer, Männerseelsorger in der Erzdiözese Bamberg. Um 10 Uhr hält Diakon Schofer für die Männer in der Katzogelhalle einen Vortrag zum Thema "Kirche - ein Auslaufmodell?" Von dem Wiener Pastoraltheologen Paul M. Zulehner erschien bereits im Jahr 2015 ein Buch über die Kirche mit dem Titel "Auslaufmodell". Tatsächlich scheint für viele Menschen die Kirche in ihrer derzeitigen Form nicht mehr zeitgemäß zu sein. Ein "Auslaufmodell" zu sein, bedeutet, dass ein Modell nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Das, was erreicht werden soll, könnte mit einem neuen, moderneren, weiterentwickelten Modell besser erreicht werden. Bei alldem ist es wichtig, darüber nachzudenken, welche Mission die Kirche in der Gesellschaft von heute hat. Mission bedeutet, den Geist des Evangeliums und Jesu befreiende Botschaft als ein gemeinsames Ziel, als eine Art "corporate identity" von Kirche für die Menschen erfahrbar zu machen. red