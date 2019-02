Vortrag "Insekten unserer Heimat"

"Insekten unserer Heimat" heißt ein Vortrag, zu dem der SPD-Ortsverein am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr in den Bürgertreff Redwitz in der Bahnhofstraße einlädt. Referent Werner Knoth wird auf das noch bis 13. Februar laufende Volksbegehren Artenvielfalt "Rettet die Bienen" eingehen. Anhand von Lichtbildern wird das zu schützende und erhaltswerte Leben der Insekten vorgestellt. An die Gesamtbevölkerung ergeht dazu Einladung. red